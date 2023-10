Arbeiten am Werftdreieck Kanalsanierung in Rostocker Werftstraße führt erneut zu Verkehrsproblemen Von Jens Griesbach | 06.10.2023, 14:09 Uhr Ab Montag, 9. Oktober, kommt es zu weiteren Verkehrseinschränkungen in der Rostocker Werftstraße im Zuge der Kanalsanierung. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down

Ab Montag wird es weitere Verkehrseinschränkungen wegen der laufenden Bauarbeiten in der Werftstraße in Rostock geben, kündigt Nordwasser an. Die Zufahrt wird auf Höhe des Platzes des 17. Juni gesperrt.