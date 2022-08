Das Duo Stegmann und Pawletta, bestehend aus Markus Stegmann (l.) und Gregor Pawletta, eröffnen mit ihrem Auftritt m 14. August die neue Eventreihe der Kaffee Bar am Dobi in Rostock. FOTO: Daniel Schmidt up-down up-down „Sonntags Mukke“ in Rostock Stegmann & Pawletta spielen vor der Kaffee Bar am Dobi Von Aline Farbacher | 09.08.2022, 17:03 Uhr

Am 14. August startet in dem Café am Doberaner Platz in Rostock eine neue Eventreihe. Einmal im Monat spielen Künstler aus der Region in Wohnzimmeratmosphäre.