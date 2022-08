Nadja Shapovalova hat sich mittlerweile gut in Rostock eingelebt, aber bald will sie nach Dresden ziehen. FOTO: Nadja Shapovalova privat up-down up-down Nach Flucht vor dem Krieg Junge Ukrainerin verwirklicht in Rostock ihren Traum vom Tanzen Von Florian Hoese | 02.08.2022, 15:24 Uhr

Im Februar begann der Krieg in der Ukraine. Unter den Menschen, die ihre Heimat verlassen mussten, war auch die 18-Jährige Nadja Shapovalova. Jetzt lebt sie in Rostock und will sich einen großen Traum erfüllen.