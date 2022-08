Dieser Job passt nicht zu jedem: Aber Juliane Sprunk liebt ihn. Sie ist Teamleiterin bei der Stadtentsorgung für das Thema saubere Toiletten. Im Auftrag der Tourismuszentrale und vom Amt für Umweltschutz reinigen sie und ihr Team die Toiletten. FOTO: Maria Pistor up-down up-down Hygiene in Warnemünde Teamleiterin Juliane Sprunk sorgt im Ostseebad für saubere Toiletten Von Maria Pistor | 09.08.2022, 18:19 Uhr

Für Juliane Sprunk ist der Job wie geschaffen. Sie ist für die Rostocker Stadtentsorgung täglich unterwegs, um die WCs in Warnemünde sauber zu halten. Doch was sie täglich erlebt, da stößt auch sie öfter an ihre Grenzen.