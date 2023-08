In der Nacht zu Sonntag, 27. August, sollen laut der Bundespolizeiinspektion Rostock am S-Bahn-Haltepunkt Lichtenhagen mehrere Jugendliche randaliert haben. Beim Eintreffen der Polizeibeamten waren die Jugendlichen nicht mehr vor Ort. Der Polizei bot sich auf dem Bahnsteig ein Bild der Verwüstung, so Frank Schmoll, Pressesprecher der Bundespolizei Rostock.

Insgesamt wurden acht Glasscheiben zerstört. Davon betroffen waren die Fahrplanvitrinen, der Wetterunterstand sowie die Bahnsteiguhren. Außerdem wurde eine Verkleidung einer Regenrinne an einem Pfeiler verbogen. „Von einem sich auf dem Bahnsteig zu dieser Zeit befindlichen Zeugen nahmen die tatverdächtigen Jugendlichen den Rucksack an sich, durchsuchten diesen und verteilten den Inhalt in einemnahegelegenen Gebüsch“, so Schmoll weiter.

Durch eine Streife der Landespolizei konnten die Tatverdächtigen im angrenzenden Wohngebiet gestellt werden. Diese gaben nach Belehrung die Tat zu. Die Bundespolizei hat ein Ermittlungsverfahren gegen die tatverdächtigen Jugendlichen eingeleitet.