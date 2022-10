Das Jugendforum Rostock möchte der Jugend eine Stimme geben, damit auch ihre Wünsche bei der Stadtplanung berücksichtigt werden. Max Schade und Sarah Kuschel haben deswegen gemeinsam mit den anderen Mitgliedern des Forums die Jugendlichen befragt. Foto: Milad Khoshdel up-down up-down Jugendforum Rostock Rostocks Jugend möchte bei der Gestaltung der Hansestadt mitentscheiden Von Milad Khoshdel | 25.10.2022, 14:44 Uhr

Die Hansestadt bietet Jugendlichen nicht alles, was sie sich wünschen. Deshalb hat das Jugendforum Rostock eine Umfrage durchgeführt, um zu erfahren, was diesen in Rostock fehlt. Die Ergebnisse wollen sie der Bürgerschaft überreichen.