Symbolisch bekamen VVW-Chef Stefan Wiedmer (r.) und Mobilitätsamtsleiter Stefan Krause (M.) von Michael Garstka, Geschäftsführender Gesellschafter bei LIST Develop Commercial, die Summe, die künftig in Jobtickets für die Mieter der List-Gebäude am Werftdreieck fließen sollen. FOTO: Aline Farbacher List-Gruppe investiert in Mobilität Jobticket in Rostock immer mehr nachgefragt Von Aline Farbacher | 31.05.2022, 19:12 Uhr

Die List Develop Commercial, Bauherrin der zwei Hotels und des Bürogebäudes am Werftdreieck, bietet ihren Mietern ein Plus. Knapp 98.000 Euro fließen in ein Kontingent für vergünstigte Tickets des öffentlichen Personennahverkehrs.