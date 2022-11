Vorsorgevollmachten können langwierige Rechtsstreitigkeiten verhindern. Symbolfoto: dpa/Frank Rumpenhorst up-down up-down Rostock Justizministerin informiert über richtige Vorsorge vor Folgen von Schicksalsschlägen Von Malte Fuchs | 03.11.2022, 11:59 Uhr

Mecklenburg-Vorpommerns Justizministerin kommt nach Rostock. Am 4. November will sie für die Vorsorgevollmacht werben und erklären, warum diese so wichtig ist.