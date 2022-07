Am 14. August kommt Wincent Weiss nach Rostock. Nach der Corona-Pause können Fans wieder live auf der Bühne erleben. FOTO: dpa/Thomas Banneyer up-down up-down Beim Konzert im August in Rostock Wincent Weiss will mit seinen Fans singen, tanzen, lachen und weinen Von Antje Kindler | 22.07.2022, 12:50 Uhr

Zwei Jahre mussten die Fans auf ihn warten. Am 14. August ist es dann so weit. Auf seiner Sommertour kommt der Musiker Wincent Weiss nach Rostock. Im Interview spricht er darüber, wie er mit persönlichen Problemen umgeht, wie er die Corona-Pause genutzt hat und was Konzertbesucher in Rostocker erwartet.