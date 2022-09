Im Stück Medizin nach Noten ist die Schauspielerin Katrin Heller in der Rolle der Uschi zu erleben. Foto: Dorit Gätjen/VTR up-down up-down Warnemünde Premiere in der Komödie sowie Konzerte in Kirche und Kurhausgarten Von Maria Pistor | 15.09.2022, 18:50 Uhr

An diesem Wochenende gibt es Kultur satt in Warnemünde. Zwei Konzerte stehen auf dem Programm und die Premiere der Komödie „Medizin nach Noten“. Zwei Veranstaltungen sind sonnabends, eine am Sonntag.