Eine 83-jährige Fußgängerin ist bei einem Unfall in Warnemünde schwer verletzt worden.

Frau lief auf die Fahrbahn

Der Unfall ereignete sich am Samstag gegen 11 Uhr in der Parkstraße. Laut Polizei betrat die Seniorin die Fahrbahn und wurde von einem Auto erfasst. Die Rostockerin verletzte sich bei dem Unfall schwer und wurde zur weiteren Versorgung in ein Krankenhaus gebracht. Der 64-jährige Renault-Fahrer blieb unverletzt.

Die Ermittlungen zur Unfallursache und zum genauen Unfallhergang dauern derzeit noch an.