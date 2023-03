Die Zwillingsschwestern Melanie (l.) und Stephanie Lau wollen ab 1. April mit ihrem Lädchen ZwillingsZwirn in der Warnemünder Fritz-Reuter-Straße 33 durchstarten. Foto: Maria Pistor up-down up-down Geschäftseröffnung im Ostseebad Zwillingsschwestern kommen mit ihrem Label ZwillingsZwirn nach Warnemünde Von Maria Pistor | 22.03.2023, 17:35 Uhr

Stephanie und Melanie Lau eröffnen in den kommenden Wochen zwei Geschäfte an der Ostsee. Eins davon in Warnemünde. Mit welchen Produkten die Zwillinge bei ihren Kunden punkten wollen.