Was ein Buchstabe weniger auslösen kann
Eine Kolumne von Maria Pistor | 23.06.2022, 05:00 Uhr

Schnäppchenjäger zieht es am Alten Strom in Warnemünde in einen Laden, der nach Schließung aussieht. Dabei vermittelt lediglich ein Schild diesen Eindruck. Weil bewusst ein Buchstabe fehlt, hat es etwas Militantes.