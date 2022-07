Die Vielfalt der ausgezeichneten Ausbildungsbetriebe in Rostock ist groß. FOTO: dpa-Zentralbild/Michael Reichel up-down up-down Logo NEO Arbeitsmarkt in und um Rostock In diesen Betrieben herrschen top Ausbildungsbedingungen Von Caroline Bothe | 26.07.2022, 14:34 Uhr

Du suchst einen sicheren Job? Die IHK zu Rostock zeichnet jährlich die besten Ausbildungsbetriebe in Rostock und Umgebung aus. In diesem Jahr mit einer Rekordzahl an Unternehmen.