Ein Abend, fünf Comedians und fünf Lokale: Das erwartet die Rostocker bei der Langen Nacht der Comedy, die am Mittwoch, 25. Oktober, stattfindet. Von Stand-up-Einlagen über schräge Anekdoten bis zu skurrilen Witzen ist alles dabei. Die Veranstalter versprechen ein einzigartiges Comedy-Event. Zur Lachmuskelattacke gibt es Genuss für den Gaumen: Fünf Restaurants servieren Leckereien und Getränke.

Das Besondere an dieser Veranstaltung ist, dass die Comedians im Verlauf des Abends durch die Lokale in Rostock wandern, um sicherzustellen, „dass niemand auch nur eine Minute des Spaßes verpasst“, so die Veranstalter. Für gute Unterhaltung wollen Ausbilder Schmidt, Don Clarke, Sara Karas, Pete the Beat und Heinrich Schulte-Brömmelkamp sorgen.

Der Comedy-Abend findet zeitgleich im Lokal Am Kai 334 im Fischereihafen, im Carlo615 an den Hafenterrassen, in der Kulturbühne Moya, im Plan B nahe dem Doberaner Platz sowie im Ursprung in der Östlichen Altstadt statt. Die Show beginnt überall um 19 Uhr, Einlass ist eine Stunde vorher.

Karten kosten 28 Euro im Vorkauf und 30 Euro an der Abendkasse – sofern am Veranstaltungstag noch Tickets übrig sind, denn drei Lokale sind für den Abend schon ausgebucht. Resttickets sind nur noch für das Restaurant Am Kai 334 und für die Kulturbühne Moya erhältlich. Wer für die verbliebenen Lokale reservieren möchte, kann das unter anderem online machen auf www.lachmix.de/langecomedynacht-rostock. Auch im Pressezentrum und Rostocks Tourist-Informationen sollen Karten erhältlich sein.