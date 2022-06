Bahn-Reisende FOTO: Bernd Wüstneck Rostock Mann in der S-Bahn geschlagen Von Frank Liebetanz | 08.06.2022, 09:14 Uhr

Ohne jeden Grund hat ein Mann am 7. Juni in der S-Bahn nach Rostock einen Fremden geschlagen. Die Polizei rückt an und stellt fest, dass der Täter noch mehr auf dem Kerbholz hat.