Für fast 17 Millionen Euro erhält die international angesehene Hochschule für Musik und Theater Rostock einen Erweiterungsbau. Foto: Jens Griesbach up-down up-down Baustart an der HMT Rostock Zwischen Katharinenkloster und alter Stadtmauer rollen die Bagger Von Jens Griesbach | 08.11.2022, 15:55 Uhr

In den kommenden knapp drei Jahren verwandelt sich die Hochschule für Musik und Theater Rostock in eine Großbaustelle. Was mitten in der Östlichen Altstadt passiert.