Organisiert das Rally-Obedience-Turnier bei der 8. Messe Tier & Natur in Rostock: die Hundetrainerin Evelyn Reinke aus Schwaan mit ihrem siebenjährigem Buddy. Foto: Anja Engel up-down up-down Messe Tier & Natur in MV In der Hanse Messe Rostock ist eine tierisch gute Show garantiert Von Jens Griesbach | 23.03.2023, 13:26 Uhr

Zahlreiche Aussteller, interessante tierische Gäste und ein umfangreiches Showprogramm für Groß und Klein – was die Besucher am 25. und 26. März bei der 8. Tier & Natur in MV in der Messehalle in Rostock-Schmarl alles erwartet.