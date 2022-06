Galeristin Anke Tölle zeigt ein Bild von Martina Apelt, das in der Ausstellung „Geblümt“ zu sehen ist. FOTO: Maria Pistor Warnemünde Am Sonnabend wird es in der Galerie Tölle „Geblümt“ Von Maria Pistor | 10.06.2022, 15:31 Uhr

Passend zur aktuellen Üppigkeit, in der sich die Natur präsentiert, eröffnet am 11. Juni die neue Ausstellung der Warnemünderin Anke Tölle am Georginenplatz. Diese trägt den Titel „Geblümt“. Die Galeristin verrät, wer dabei ist.