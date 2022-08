Viele Rostocker fühlen sich durch die Parteien nicht mehr repräsentiert, sagt Robert Uhde. Er will als parteiloser Einzelbewerber bei der OB-Wahl in Rostock antreten. Foto: Malte Fuchs up-down up-down OB-Kandidat stellt Pläne vor Robert Uhde will auf den Chefsessel im Rostocker Rathaus Von Malte Fuchs | 29.08.2022, 14:51 Uhr

Der Impfarzt Robert Uhde will der Wahl zum Oberbürgermeister in Rostocker antreten. Sein Programm ist breit gefächert. Für jeden Rostocker will er noch in diesem Jahr einen Baum pflanzen lassen.