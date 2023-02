Seit dem 1. Januar 2023 kann das neue so genannte Wohngeld Plus beantragt werden. Symbolfoto: dpa up-down up-down Nach Wohngeldreform Immer mehr Rostocker beantragen Wohngeld Von Anne Luttermann | 03.02.2023, 14:27 Uhr

Seit dem 1. Januar 2023 kann das neue so genannte Wohngeld Plus beantragt werden. Auch immer mehr Rostocker nehmen das in Anspruch.