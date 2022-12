Der deutsche Pass wird in Rostock immer häufiger ausgegeben. Archivfoto: Rolf Vennenbernd/dpa up-down up-down Nachgefragt Warum die Einbürgerungszahlen in Rostock um 150 Prozent gestiegen sind Von Malte Fuchs | 13.12.2022, 17:34 Uhr

Immer mehr aus Syrien Geflüchtete können mittlerweile einen deutschen Pass beantragen. Das schlägt sich in rasant steigenden Einbürgerungszahlen nieder – seit 2020 sind die in Rostock um 150 Prozent angestiegen. Warum so viele Rostocker nun deutsche Staatsbürger werden wollen.