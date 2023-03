Angeleitet wird der Rostocker Musical-Chor von Dirigent Micha Keding. Foto: Nicolas Bahr up-down up-down Eintrittskarten zu gewinnen Hunderte lokale Sänger proben für Chormusical „Martin Luther King“ in Rostock Von Nicolas Bahr | 11.03.2023, 17:21 Uhr

Schon bald kommt das Chormusical „Martin Luther King“ in die Hansestadt. Dafür probten die Hunderten beteiligten Laiensänger aus ganz MV am Sonnabend in der Moya Kulturbühne Rostock. Die NNN verlosen mehrere Tickets für die Veranstaltung am 18. März.