Holger Matthäus (Grüne) soll die Vorbereitung der Bundesgartenschau koordinieren. FOTO: Jens Griesbach Bundesgartenschau 2025 Holger Matthäus soll Rostocks Buga-Koordinator werden Von Malte Fuchs | 18.05.2022, 15:51 Uhr

Der Umweltsenator soll Ordnung in das Buga-Chaos in Rostock bringen. Doch kann das gelingen? Schließlich steht im Sommer die Wahl einer neuen Senatorin an.