Die Höhenretter der Rostocker Berufsfeuerwehr statteten den jungen Patienten der Unimedizin einen Besuch ab. Foto: Georg Scharnweber up-down up-down Aktion an Unimedizin Rostock Nikolaus seilt sich vom Dach ab und überrascht kleine Patienten Von Antje Kindler | 06.12.2022, 14:52 Uhr

Die Höhenretter der Rostocker Feuerwehr beteiligten sich an einer bundesweiten Aktion zum Nikolaustag. Verkleidet als Weihnachtsmann, Superman und Co. brachten sie den Kindern in der Unimedizin kleine Geschenke.