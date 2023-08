Wal Bar-Betreiber Christoph Krause (l.) und Mitarbeiter Maximilian Weiß Koch mit dem Plakat für das Festival High Seaciety, das von Freitag bis Sonntag an der Wal Bar in Warnemünde stattfindet. Foto: Maria Pistor up-down up-down Musik, Workshops und Designmarkt Wal Bar lädt erstmals zum High Seaciety Festival an den Warnemünder Strand Von Maria Pistor | 02.08.2023, 15:48 Uhr

Ob es sonnig wird, das ist noch offen: Aber dennoch steht am Wochenende in Warnemünde eine Premiere an. In Kooperation mit der Tourismuszentrale veranstaltet die Wal Strandbar erstmals das Festival High Seaciety.