Mit Musik, Designmarkt und Workshops High Seaciety-Festival feiert gelungene Premiere am Warnemünder Strand Von Maria Pistor | 06.08.2023, 17:02 Uhr Les Bummms-Boys-Posaunist Erik und seine Bandkollegen bringen die Festivalbesucher am Samstagabend zum Tanzen bei der Premiere des High Seaciety-Festivals in Warnemünde. Foto: Maria Pistor

Premiere am Strand von Warnemünde. Rund um die Wal-Bar fand am Wochenende erstmals das High Seaciety-Festival statt. Drei Tage lang gab es Musik, Workshops sowie einen Designmarkt direkt am Wasser – und ein Publikum, das begeistert feierte.