Regionale Produkte können sich Kunden auch aus dem Regiomaten ziehen. FOTO: dpa-Zentralbild Keine Lust auf Lieferdienste Hier bekommst Du Lebensmittel am Sonntag in und um Rostock Von Anne Luttermann | 06.05.2022, 17:37 Uhr

Bio-Lebensmittel, frische Milch, Säfte und was für den Grill: Wir bieten Dir eine kleine Auswahl in und um Rostock, wo du am Sonntag Lebensmittel kaufen kannst.