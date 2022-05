Seit Jahren ist es für Thoralf Bumann (vl..), Reik und Lars Mair, Jörn Thoß, Danny Lewandowski, Felix Jonasson, Erik und Arnold Schramm, Jürgen Schwiesow und Michael Erdmann eine schöne Tradition, sich am Herrentag morgens zum Frühschoppen im Klock 8 in der Tiergartenalle in Rostock zu treffen.

FOTO: Maria Pistor