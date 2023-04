Der FC Hansa Rostock empfängt am Sonntag in der 2. Fußball-Bundesliga Holstein Kiel im Ostseestadion. Foto: Fotostand / Voelker up-down up-down Hansa gegen Holstein Kiel Heimspiel in Rostock sorgt für Sperrungen und Staus Von Jens Griesbach | 07.04.2023, 18:11 Uhr

In Rostock müssen sich Verkehrsteilnehmer am Sonntag wegen des Fußballspiels von Hansa gegen Holstein Kiel auf erhebliche Einschränkungen einstellen. Was bei der An- und Abreise zu beachten ist.