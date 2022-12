Das Eckhaus mit dem Balkon war das altehrwürdige „Haus Sonne“. Foto: Archiv Denkmalpflegeamt up-down up-down Bauprojekte aus DDR-Zeiten Eine Sonne mitten in der Hansestadt Rostock Von Nicolas Bahr | 26.12.2022, 11:40 Uhr

In den 1960er Jahren wurden in Rostock hochfliegende Pläne geschmiedet, um die Stadt zum repräsentativen „Tor zur Welt“ zu machen. Manche Vorhaben blieben Ideen, einige wurden wahr und stehen bis heute. In dieser Serie werden die Rostocker Bauprojekte aus DDR-Zeiten vorgestellt, wie das Haus Sonne.