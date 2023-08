Nächste Woche lädt die Warnemünder Jazzsängerin Jacqueline Boulanger am Mittwoch, 30. August, und Donnerstag, 31. August, jeweils um 20 Uhr in die Kleine Komödie Warnemünde ein. Unter dem Titel „Edith – Chansons für die Ewigkeit“ gastiert sie in der Spielstätte in der Rostocker Straße 8 mit dem Pianisten Robert Nersessov und Kontrabassisten Michael Bahlk.

„Die Lieder von Edith Piaf haben nichts von ihrem Charme verloren, sie spiegeln Sehnsucht wider, handeln von Glück, Liebe und Abschied“, so Boulanger, die sich mit bewegenden Anekdoten durch das Erbe der Königin des Chansons hangelt.

Außerdem gibt es wieder Konzerte am Mittwoch um 20 Uhr an der Walbar am Warnemünder Strand sowie am Donnerstag beim Beachhouse.

Anspruchsvolle Lesung im Kurhaus

Literaturfreunde sollten sich rechtzeitig Karten für die Reihe Salon im Wintergarten sichern. „Die findet am 3. September um 17 Uhr mit Harald Martenstein im Kurhaus statt“, sagt Buchhändler Frank Weisleder. „Martenstein schreibt seit vielen Jahren eine nach ihm bekannte Kolumne in der Zeit, er gehört zu den meist gelesenen Autoren Deutschlands und laut Cicero zu den einflussreichsten deutschen Intellektuellen.“

An diesem Nachmittag liest er aus seinem neuen Buch „Alle im Griff auf dem sinkenden Schiff – optimistische Kolumnen“. Karten im Vorverkauf gibt es in der Buchhandlung Möwe in der Luisenstraße oder im Kurhaus.