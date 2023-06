Dieser Tisch zum Thema Jagd hat in Sachen Deko die anderen Tische abgehängt. Darüber haben sich Gabriele Knobloch(vorne v.l.), Andrea Schweni, Carlista, Martina Birne. Hinten: Rico Lange, Holger Ansorg und Christina Flößner gefreut. Foto: Maria Pistor up-down up-down Für den guten Zweck in Rostock Mehr als 1000 Menschen schlemmen beim Bürgerbrunch auf dem Universitätsplatz Von Maria Pistor | 11.06.2023, 17:44 Uhr

Der Bürgerbrunch der Hanseatischen Bürgerstiftung Rostock hat am Sonntag, 11. Juni, zum Tafeln auf den Universitätsplatz geladen. Die Aktion fand zum zehnten Mal statt. Die Spenden fließen in soziale Projekte in Rostock.