Tipps zur Hanse Sail Rostock So kommen Sie spontan an ein Ticket für Schiffsausfahrten Von Malte Fuchs | 10.08.2022, 15:35 Uhr

Schlendern, schlemmen, Schiffe gucken: Die Hanse Sail bietet an Land einiges. Doch was, wenn jemand spontan an einer Ausfahrt auf einem Schiff teilnehmen möchte? An verschiedenen Orten gibt es Tickets dafür – und an einer Adresse erhalten Besucher einen umfassenden Überblick.