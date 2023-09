Autofahrer, die in Rostock durch die Wallstraße fahren möchten, müssen sich ab Montag, 4. September, auf Einschränkungen einstellen. Noch bis einschließlich 15. Oktober wird die Straße voll gesperrt. Grund hierfür ist laut Angaben der Stadtverwaltung der Bau einer barrierefreien Querung.

Damit einhergehen auch Einschränkungen für Fahrgäste der Rostocker Straßenbahn AG (RSAG). Wie RSAG-Sprecherin Beate Langner mitteilte, werden die Busse im Zeitraum der Bauarbeiten in der Wallstraße die Haltestelle Am Rosengarten nicht anfahren.

„Die Busse der Linie 24 beginnen und enden in diesem Zeitraum an der Haltestelle Steintor/ IHK“, so Langner. Die Haltestelle Am Rosengarten entfällt ersatzlos. Die regulären Abfahrtszeiten bleiben jedoch bestehen. Die Fahrgäste werden gebeten, auf die Ausschilderung vor Ort zu achten.