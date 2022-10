Der Inhaber des Schuhhauses Höppner, Alexander Höppner, sorgt sich aufgrund der steigenden Energiepreise um die Existenz seines Unternehmens und um seine Mitarbeiter und nahm am Mittwoch an der Aktion „5 nach 12 – MV macht zu“ in Rostock teil.

Foto: Aline Farbacher