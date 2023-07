Überraschung im Souvenirgeschäft: eine elegante Schleife in Rot-Weiß-Blau, zu tragen am norwegischen Nationalfeiertag Foto: Peter Richter up-down up-down Guten Morgen, Rostock Eine Schleife stimmt versöhnlich Eine Kolumne von Peter Richter | 29.07.2023, 05:00 Uhr

NNN-Redakteur Peter Richter hat sich im Urlaub in Norwegen gewundert, was sich so alles an Mitbringseln anbietet. Das Rennen in seiner Souvenir-„Hitliste“ machte letztlich eine elegante „17. Mai Schleife“.