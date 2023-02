Ein Umzug ist meist gleichsam mit Freude und Stress behaftet. Foto: Carmen Jaspersen/dpa up-down up-down Guten Morgen, Rostock Die Ruhe vor dem Umzugssturm Eine Kolumne von Nicolas Bahr | 13.02.2023, 05:00 Uhr

Bald zieht NNN-Redakteur Nicolas Bahr in seine lang herbeigesehnte neue Wohnung. Noch überwiegt zwar die Vorfreude auf den Umzug, doch in den nächsten Tagen wird sie wahrscheinlich eher in Anstrengung und Stress umschlagen.