Blick aus dem Warnemünder Küstenwald auf die Ostsee Foto: Tommy Bastian up-down up-down Guten Morgen, Rostock Wunderschön: Lieblingsplätze in Rostock und Umgebung Von Tommy Bastian | 23.09.2022, 15:03 Uhr

In der Ruhe liegt die Kraft, besagt ein Sprichwort. Sportredakteur Tommy Bastian nimmt sich gern Auszeiten in der Natur. Er hatte mehrere Lieblingsplätze in Rostock und Umgebung.