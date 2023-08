Zahlreiche Fahrräder, Smartphones und sogar eine Trompete: Die Hansestadt Rostock versteigert vom 24. August, 19 Uhr, bis spätestens 3. September, 19 Uhr, Fundsachen. Etwa 69 Gegenstände werden auf der Online-Plattform Sonderauktion.net angeboten.

Unter den digitalen Hammer kommen dabei unter anderem Fahrräder, Handys, Schmuck, Uhren, Lautsprecher und Kopfhörer, heißt es aus dem Rathaus. Die Fundsachen sind bereits auf der Internetseite www.rostock.de/fundbuero in einer Vorschau präsentiert. Eine Besichtigung der angebotenen Fahrräder ist am Dienstag, 22. August, zwischen 15 und 17 Uhr im Fundbüro im Stadtamt im Charles-Darwin Ring 6 in der Südstadt möglich. Menschen, die unter den Fundsachen einen Gegenstand entdecken, der ihnen gehört, werden gebeten, sich bis zum 23. August beim Fundbüro im Stadtamt zu melden.