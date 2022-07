Derzeit ist Claudia Müller für die Grünen noch im Deutschen Bundestag tätig. FOTO: Arne Jeschal up-down up-down Nach Madsens Abgang Grüne nominieren Claudia Müller als OB-Kandidatin für Rostock Von Carolin Beyer | 20.07.2022, 15:47 Uhr

Derzeit ist Müller noch Mitglied des Bundestages. Dieses Amt müsste sie für den Fall, dass sie in Rostock Oberbürgermeisterin wird, niederlegen. Was sie für Rostock erreichen will.