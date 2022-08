Die HMT Rostock lädt erneut zum Internationalen Sommercampus ein. FOTO: HMT Rostock up-down up-down HMT Rostock Sommercampus bringt bekannte Musiker und tolle Konzerte nach Rostock Von Jens Griesbach | 16.08.2022, 15:33 Uhr

Der Sommercampus findet zum 26. Mal in der Hochschule für Musik und Theater in Rostock statt und richtet sich an Musikstudenten aus aller Welt, die eine Künstlerkarriere verfolgen.