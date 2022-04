Die Bauarbeiten zur Verlängerung der Mecklenburger Allee in Rostock sollen schon bald ein Ende finden. Doch die nächsten Baustellen sind bereits in Planung. FOTO: Nicolas Bahr Wird Rostock zur Großbaustelle? Autofahrer müssen sich auf zahlreiche Sperrungen einstellen Von Nicolas Bahr | 06.04.2022, 17:46 Uhr

Lange wurden sie angekündigt und nun starten sie bald: die Bauarbeiten an der Goethebrücke und in der August-Bebel-Straße. Doch nicht nur in der Innenstadt müssen sich Verkehrsteilnehmer auf Großbaustellen einstellen. Ist Stau bald der Normalzustand?