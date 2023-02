In der Doberaner Straße stellte die Polizei zwei Graffiti-Sprayer. Foto: Frank Rumpenhorst up-down up-down Nach Zeugenhinweis Graffiti-Sprayer in Rostock auf frischer Tat gestellt Von Jens Griesbach | 20.02.2023, 14:33 Uhr

In der Doberaner Straße in der Kröpeliner-Tor-Vorstadt erwischte die Polizei in der Nacht zu Sonntag zwei junge Männer. Verdacht: Sachbeschädigung.