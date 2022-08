Tausende Schaulustige verfolgten am Mittwoch das Einlaufen der „Gorch Fock“ in den Warnemünder Hafen. FOTO: Georg Scharnweber up-down up-down Hanse Sail 2022 Sanierte „Gorch Fock“ macht in Warnemünde fest Von Jens Griesbach | 10.08.2022, 18:38 Uhr

Es ist einer der größten Höhepunkte der diesjährigen Hanse Sail: der Besuch des Segelschulschiffs „Gorch Fock“ in Rostock. Am Mittwochnachmittag lief das Flaggschiff der Deutschen Marine im Warnemünder Hafen ein. Am Freitag und am Sonntag kann das Schiff besichtigt werden.