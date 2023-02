Sven Adam ist der Besitzer des Geschäfts „Fantastischen Welten“ in der Rostocker KTV. Foto: Anne Luttermann up-down up-down Sammelkarten, Tabletops und Mangas „Fantastische Welten“ in Rostock zieht um Von Anne Luttermann | 09.02.2023, 14:49 Uhr

Auf knapp 82 Quadratmetern finden Kunden im Laden „Fantastische Welten“ in der Rostocker KTV alles, was das Herz begehrt. Doch der Besitzer will sich vergrößern und zieht im März um.