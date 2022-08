30 Jahre nach ausländerfeindlichen Ausschreitungen FOTO: Jens Büttner up-down up-down Rostock Gegen Hass und Rassismus kämpfen Von Frank Liebetanz | 23.08.2022, 11:47 Uhr

Die deutsche Botschaft in Vietnam hat sich in der Landessprache zu den schrecklichen Taten und ihren Opfern vor 30 Jahren in Rostock-Lichtenhagen geäußert.