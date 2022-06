Die Gastronomen Jan Krugmann (l.) und Michael Brügmann haben nach dem Carls und Fabelhaft jetzt das al Mulino in der Mühlenstraße eröffnet. Dort gibt es Pizzen und Pasta. FOTO: Maria Pistor Gastronomie al Mulino in Warnemünde Jan Krugmann und Michael Brügmann eröffnen italienisches Restaurant Von Maria Pistor | 01.06.2022, 17:26 Uhr

Nach ihren beiden Restaurants und dem Café in der Rostocker Innenstadt folgt nun das al Mulino. Wie es zu der Idee kam und was Besucher in dem Lokal erwartet, verraten die Inhaber.