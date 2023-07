Galeristin Urlike S. Möller - hier mit ihrer Enkelin Grete - freut sich auf die nächste Ausstellung mit Christian Lang und Dieter Dill. Für die Gäste gibt es als Geschenk Kunstpostkarten. Foto: Maria Pistor up-down up-down Kurz vor der Schließung Galerie Möller in Warnemünde nimmt mit letzter Ausstellung Kurs auf Abschied Von Maria Pistor | 30.07.2023, 11:37 Uhr

Die nächste Ausstellung in der Galerie Möller am Alten Strom naht. Bevor die Galerie im Dezember schließt, öffnen sich zu dieser das letzte Mal die Türen. Was gezeigt wird und auf welches Geschenk sich Besucher freuen können.