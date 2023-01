Galeristin Ulrike Möller geht mit der Ausstellung Schlussakkord in die letzte Runde. Foto: Galerie Möller up-down up-down Kunst in Warnemünde Galerie Möller geht mit Ausstellung „Schlussakkord“ in die letzte Runde Von Maria Pistor | 03.01.2023, 18:24 Uhr

Ganz ohne feierliche Eröffnung ist ab dem 5. Januar die Ausstellung „Schlussakkord“ in der Warnemünder Galerie Möller zu bestaunen. Werke von ausgewählten Künstlern werden in der Schau Am Strom präsentiert.